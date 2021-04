Alessia Marcuzzi non sarà presente a Le Iene: “Mi mancherete” (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo scorso ottobre Alessia Marcuzzi è risultata leggermente positiva al Covid e ha dovuto saltare diverse puntate de Le Iene. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia glia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Sono risultata positiva“. “Leggermente”: Perché Alessia Marcuzzi ha dichiarato di essere risultata “leggermente positiva” al Covid https://t.co/91eldmCwmm — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 13, 2020 Purtroppo la conduttrice non sarà al timone dello show di Italia 1 nemmeno domani sera. Questa volta ad essere positivo al Coronavirus è stato il marito e non lei. Su Twitter Alessia ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo scorso ottobreè risultata leggermente positiva al Covid e ha dovuto saltare diverse puntate de Le. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia glia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Sono risultata positiva“. “Leggermente”: Perchéha dichiarato di essere risultata “leggermente positiva” al Covid https://t.co/91eldmCwmm — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 13, 2020 Purtroppo la conduttrice nonal timone dello show di Italia 1 nemmeno domani sera. Questa volta ad essere positivo al Coronavirus è stato il marito e non lei. Su Twitter...

Advertising

davidemaggio : Alessia Marcuzzi assente domani a Le Iene Il marito è positivo al COVID. - FQMagazineit : Alessia Marcuzzi: “Purtroppo salterò Le Iene, mio marito la settimana scorsa è risultato positivo al covid” - BITCHYFit : Alessia Marcuzzi non sarà presente a Le Iene: “Mi mancherete” - BITCHYFit : Alessia Marcuzzi ricorda quando incontrò Britney Spears e scrive “FreeBritney” - TV_Italiana : ?? BREAKING NEWS A causa di una positività covid riscontrata da sua marito, Alessia Marcuzzi NON sarà in studio nell… -