Alerion | operazioni su azioni proprie

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –Clean Power informa di aver acquistato, dal 5 al 9 aprile 2021, complessivamente 20.500al prezzo medio di 12,7167 euro per azione, per un controvalore complessivo di 260.692,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea deglisti del 27 aprile 2020. Il numero complessivo delledetenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al 9 aprile compreso, è pari a 39.597 rappresentative dello 0,07302% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,Clean Power estende i guadagni rispetto alla seduta precedente e si attesta a 12,8 euro. (Foto: Aniek Wessel on Unsplash)