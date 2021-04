Abbandono scolastico | impennata di segnalazioni alle procure minorili dopo un anno di Covid “Con la dad i ragazzi più fragili non ce la fanno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Alla procura minorile di Cagliari in un solo mese sono arrivate 300di abbandoni o di interruzione della frequenza scolastica a fronte di 700 fascicoli aperti, in media, in un. Stessi dati allarmanti si registrano negli uffici di viale Colli Aminei a Napoli: in un mese e mezzo sul tavolo del procuratore Maria de Luzenberger Milnernsheim, sono giunte dscuole 900rispetto400 annuali del 2020 e le 800 del 2019. A suonare il campanello d’allarme sono i magistrati dei tribunali per i minorenni che si sono accorti di una questione inequivocabile: la didattica a distanza, l’assenza della scuola in presenza ha aumentato a dismisura la dispersione scolastica. Un caso che non riguarda solo il Sud ma anche la Lombardia dove l’assessore regionale all’Istruzione conferma ...