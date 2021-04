“A tu per tu con l’autore”. Il mio valzer con Papà di Rita dalla Chiesa (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ritratto famigliare del generale Carlo Alberto dalla Chiesa L’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale on-line, il libro “IL MIO valzer CON PAPA’ – Un ritratto famigliare del generale dalla Chiesa”, di Rita dalla Chiesa (Rai Libri, 2020, pag. 200). L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile 2021, ore 17, con il webinar on-line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia dell’autrice, Rita dalla Chiesa, intervistata da Cataldo Calabretta. In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus www.facebook.com/unieCampus/ https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus I ricordi di bambina cresciuta con la famiglia in una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ritratto famigliare del generale Carlo AlbertoL’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale on-line, il libro “IL MIOCON PAPA’ – Un ritratto famigliare del generale”, di(Rai Libri, 2020, pag. 200). L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile 2021, ore 17, con il webinar on-line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia dell’autrice,, intervistata da Cataldo Calabretta. In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus www.facebook.com/unieCampus/ https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus I ricordi di bambina cresciuta con la famiglia in una ...

Advertising

peppeprovenzano : Oggi è domenica, e ho firmato la petizione per la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Manca poco a raggiungere le… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - marattin : Sarò io ad essere strano, ma trovo che questa moda di spiattellare in tv o sui giornali conversazioni private via w… - Mr_Fricci : È ormai chiarito che qualsiasi argomento si utilizzi con gli euroinomani è totalmente inutile, alla fine hanno semp… - ElisaGhi : RT @IlBomma: Sono in coda per entrare al supermercato e con me ci sono virologi, statisti, generali dell’esercito, servizi segreti. Se vole… -