Yahoo Answers rivive in Typing of the Dead Overkill con le migliori frasi dello storico servizio

Leggi su eurogamer

(Di domenica 11 aprile 2021), il famoso portale didove chiunque poteva scrivere una domanda e chiunque poteva offrire una risposta, chiuderà i battenti permanentemente il prossimo 4 maggio. Il sito si è rivelato molto utile per quelle persone che cercavano una risposta seria ad un problema serio ma, più di qualsiasi altro sito esistente, è stato soprattutto una grande fonte di ilarità, per via delle decine di milioni di domande stupide e completamente insensate che venivano pubblicate ogni giorno, correlate da altrettante risposte assurde di persone che, probabilmente, non avevano tutte le rotelle a posto (o che semplicemente trollavano). Per preservare, a imperitura memoria, le domande più folli presenti su, un modder ha deciso di salvare le più importanti e trasformarle in una mod per The ...