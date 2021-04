(Di domenica 11 aprile 2021) AGI -la giovaneinminacciandole didopo averla cosparsa di liquido infiammabile. A Palagianello (Taranto) la Polizia ha messo fine ad una lunga storia di abusi.lo zio materno di 49 anni. Risponde di violenza e sequestro di persona. La giovanissima, dopo circa un anno di vessazioni da parte del parente, con l'aiuto di una educatrice, ha denunciato tutto. La ragazza è vissuta in una comunità fino a 19 anni, poi si è ricongiunta con la mamma malata e con il fratello maggiore affetto da disagi psichici, ed è andata indello zio. Sin dai primi momenti, però, la convivenza con lo zio è stata difficile, considerati i suoi violenti comportamenti verso i parenti e con il passar del tempo anche nei ...

Advertising

sulsitodisimone : Teneva la nipote segregata in casa minacciandola di darle fuoco. Arrestato - VitaMarko83 : Al mio paese, tanti anni fa, qualcuno si fece 8 ore d'autostrada col nonno morto sul sedile di dietro e il nipote d… - YokiAylen : RT @assiapa: ASCOLTATE SI SENTE CHIARAMENTE, L'UOMO DICE VAI A PRENDERE A DENISE. E POI PEPPE CHE TI HA DETTO, DOVE LA DEVO PORTARE. PEPPE… - 97_pfeddy : RT @assiapa: ASCOLTATE SI SENTE CHIARAMENTE, L'UOMO DICE VAI A PRENDERE A DENISE. E POI PEPPE CHE TI HA DETTO, DOVE LA DEVO PORTARE. PEPPE… - assiapa : ASCOLTATE SI SENTE CHIARAMENTE, L'UOMO DICE VAI A PRENDERE A DENISE. E POI PEPPE CHE TI HA DETTO, DOVE LA DEVO PORT… -

Ultime Notizie dalla rete : Teneva nipote

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Era anche arrivato a praticare un foro nel muro divisorio tra la sua stanza e quella dellae far passarvi passare la lunga catena checostretta la ragazza. Nei suoi disperati tentativi ...Era anche arrivato a praticare un foro nel muro divisorio tra la sua stanza e quella dellae far passarvi passare la lunga catena checostretta la ragazza. Nei suoi disperati tentativi ...AGI - Teneva segregata la giovane nipote in casa minacciandole di darle fuoco dopo averla cosparsa di liquido infiammabile. A Palagianello (Taranto) la Polizia ha messo fine ad una lunga storia di ...Un uomo di 49 anni della provincia di Taranto è stato arrestato su ordine del gip del tribunale pugliese perché da circa un anno terrorizzava la ...