Sampdoria-Napoli | le pagelle degli azzurri | Fabian-Zielinski | che feeling

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLeal termine di: Ospina 7 – Quella con Gabbiadini è una vera e propria sfida nella sfida. La vince sempre il colombiano anche se si fa male. Tiene duro e rimane in campo per tutto il match. Di Lorenzo 6,5 – Buona la prova di Giovanni Di Lorenzo che è molto ordinato dietro ma si spinge anche bene in avanti. Manolas 6,5 – In ballottaggio fino all’ultimo con Rrahmani dopo alcune prove opache. Tiene botta però insieme a Koulibaly al duo Quagliarella-Gabbiadini. Koulibaly 7 – Cresce di giornata in giornata. Torna ad essere il solito perno difensivo. Mario Rui 6 – Partita ordinata. Cala nel secondo tempo. Non spinge moltoRuiz 7,5 – Partita di grande classe ed efficacia. Suo il gol dell’1-0 che porta in vantaggio e ...