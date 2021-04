Rita Dalla Chiesa, la decisione sul vaccino contro il Covid (Di domenica 11 aprile 2021) Ospite a Domenica In, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha dichiarato che si farà vaccinare contro il Covid ma non con il siero AstraZeneca. Domenica In, Rita Dalla Chiesa: “Farò il vaccino contro il Covid, ma non mi fido di AstraZeneca” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Ospite a Domenica In, la conduttriceha dichiarato che si farà vaccinareilma non con il siero AstraZeneca. Domenica In,: “Farò ilil, ma non mi fido di AstraZeneca” su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : ?? RITA DALLA CHIESA UMILIA LA MURGIA - matteosalvinimi : Sacrosante parole di Rita Dalla Chiesa. Una lezione di civiltà a chi si permette di fare affermazioni arroganti, pe… - LegaSalvini : Lezione di Rita dalla Chiesa a Michela Murgia. - CirianiCarlo : RT @CianPdc: Dopo Albano pure Rita Dalla Chiesa esprime le sue perplessità sul vaccino #Astrazeneca. Un motivo in più per farlo in tutta se… - bad_decisions0 : RT @creTania_: Rita Dalla Chiesa che ha 'tanti dubbi' sul vaccino Astrazeneca come un qualsiasi utente Facebook medio ma perché la facciamo… -