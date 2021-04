Malformazioni al volto nei bambini | l’iniziativa solidale per regalare una vita di sorrisi

(Di domenica 11 aprile 2021) Nel mondo un neonato ogni mille nasce con labiopalatoschisi e in Europa l’incidenza è di circa 1 neonato ogni 500-700. Numeri importanti, soprattutto se consideriamo che le malformazioni del volto, se non curate, possono avere serie ripercussioni per i bambini, compromettendo le funzionalità più basilari come mangiare e parlare. Difficoltà dello sviluppo fisico a cui si aggiungono spesso anche problemi di carattere psicologico e di integrazione che, nei casi più gravi, possono portare all’abbandono scolastico se non addirittura all’ isolamento dalla vita sociale.

Advertising

CorriereQ : Ogni 3 minuti nasce un bimbo con malformazioni del volto, Operation Smile lancia iniziativa solidale “Dona una vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Malformazioni volto

Vanity Fair.it

... in Italia, il progetto Smile Hous e, attraverso una ricerca in psicologia dinamica e clinicaad indagare gli effetti psicologici nel bambino affetto dafacciali congenite e gli ...Riprende la campagna Operation Smile dell'omonima fondazione, che da oltre vent'anni si occupa dei bambini nati condele permette loro di sottoporsi a delicati interventi chirurgici. L'intento è quello di donare un sorriso ai piccoli più sfortunati, affetti da patologie che potrebbero ...Numeri importanti, soprattutto se consideriamo che le malformazioni del volto, se non curate, possono avere serie ripercussioni per i bambini, compromettendo le funzionalità più basilari come mangiare ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa per segnalare il presidio sabato 17 aprile dalle 16,30 alle 18,30 in piazza Statuto ad Asti, promosso da ...