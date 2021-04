LIVE Virtus Bologna-Trieste 9-15, Serie A basket in DIRETTA: meglio l’Allianz in avvio di partita (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Tessitori riporta lo score in parità firmando il parziale di 6-0 Virtus, Dalmasson corre ai ripari con il primo time out della partita. 13-15 Penetrazione di Josh Adams. 11-15 Due liberi di Alibegovic. 9-15 DA ROS RISPONDE SUBITO CON LA STESSA MONETA! 9-12 TRIPLA di Pajola. 6-12 Da Ros si appoggia al tabellone. 6-10 Pajola, servito da Gamble, pesca il taglio di Weems. 4-10 Arresto e tiro di Pajola dalla media, 6’52” da giocare nel primo quarto, 2-1 i falli. 2-10 3/3 Doyle. Fallo di Abass sul tentativo dall’arco di Doyle, tre liberi per il giocatore di Trieste. 2-7 Piazzato centrale di Upson dalla lunetta, 7’53” sul cronometro del primo quarto. 2-5 Gamble sblocca lo score della Virtus con un ottimo movimento dal post basso. 0-5 2/2 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Tessitori riporta lo score in parità firmando il parziale di 6-0, Dalmasson corre ai ripari con il primo time out della. 13-15 Penetrazione di Josh Adams. 11-15 Due liberi di Alibegovic. 9-15 DA ROS RISPONDE SUBITO CON LA STESSA MONETA! 9-12 TRIPLA di Pajola. 6-12 Da Ros si appoggia al tabellone. 6-10 Pajola, servito da Gamble, pesca il taglio di Weems. 4-10 Arresto e tiro di Pajola dalla media, 6’52” da giocare nel primo quarto, 2-1 i falli. 2-10 3/3 Doyle. Fallo di Abass sul tentativo dall’arco di Doyle, tre liberi per il giocatore di. 2-7 Piazzato centrale di Upson dalla lunetta, 7’53” sul cronometro del primo quarto. 2-5 Gamble sblocca lo score dellacon un ottimo movimento dal post basso. 0-5 2/2 ...

VentaZella : LIVE STREAMING : DATE : April 10, 2021 Vibonese U19 vs Virtus Francavilla U19 Campionato Primavera 3,Girone G… - granatissimi : LIVE | Virtus Entella-Salernitana, la diretta web del match - Fantacalciok : Sudtirol – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato - infoitsport : LIVE EuroCup - Virtus Bologna a Kazan per gara 2, diretta testuale - infoitsport : LIVE Unics Kazan-Virtus Bologna 18-14, EuroCup basket in DIRETTA:+4 in favore dei russi a fine primo quarto -