Live Sampdoria-Napoli 0-2 Osimhen in gol | assist di Mertens

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Sampdoria-Napoli 0-2, è finita: un gol per tempo e gli azzurri stendono i blucerchiati! - repubblica : ?? Calcio Serie A 30ma giornata, volata Champions: Juventus-Genoa 3-1, Sampdoria-Napoli 0-2, Verona-Lazio 0-0 - napolipiucom : LIVE SAMPDORIA-NAPOLI 0-2 RADDOPPIO DI OSIMHEN - LuigiLiccardo6 : RT @fcin1908it: LIVE Serie A Sampdoria-Napoli 0-2: raddoppio di Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sampdoria

Ballardini CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 74, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40,36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLI(4 - 4 - 2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, ...Roma - Bologna è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Bo ...90’ - L’arbitro concede sei minuti di recupero. 90' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Elmas. Esce anche Fabian ed entra Bakayoko. 89' - Palla in verticale per Gabbiadini: controllo e ...