La Compagnia del Cigno 2 al via | dove eravamo rimasti? Anticipazioni 11 e 18 aprile

Dopo due anni di attesa e con un salto temporale di due anni, La Compagnia del Cigno 2 prenderà il via su Rai1 portando i ragazzi/musicisti di nuovo sullo schermo guidati dal 'cattivo' maestro interpretato da Alessio Boni e una serie di new entry. Vita privata, amicizia e musica continueranno ad intrecciarsi per la gioia del pubblico che da questa sera, e per ben sei puntate, avrà modo di seguire le peripezie dei ragazzi protagonisti che, dopo il diploma, dovranno prendere in mano le redini della loro vita da 'adulti', cosa è cambiato da allora e cosa è successo? La Compagnia del Cigno, dove eravamo rimasti? Nel finale della prima stagione, Domenico era riuscito a creare il brano perfetto alla fine di una serata bellissima e una rimpatriata con i suoi amici ed è ...

