Koeman infuriato | Rigore netto Non è possibile non andare al Var

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Koeman infuriato

Corriere dello Sport.it

Il tecnico del Barcellona, Ronaldo, punta il dito sulla conduzione arbitrale del signor Gil Manzano e i suoi collaboratori dopo la sconfitta per 2 - 1 nel Clasico contro il Real MadridRonaldha dovuto lasciare la conferenza stampa in anticipo , quando c'erano ancora alcuni ... L'allenatore del Barcellona non eraper qualche domanda scomoda ma ha dovuto abbandonare a ...Insieme per passione, scegli come Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime. Sempre ...Koeman infuriato: "Rigore netto su Braithwaite. Non è possibile non andare al var" ...