J Balvin ft. Khalid, pubblicato Otra noche sin ti: alla scoperta del brano [VIDEO] (Di domenica 11 aprile 2021) Il re della musica latina torna con un featuring con il cantante americano candidato per 5 volte ai Grammy: ecco il significato del brano L'estate è in arrivo, e J Balvin, che in Italia ha accumulato 33 dischi di Platino e 7 dischi d'Oro, per la prima volta in carriera ha realizzato un singolo con il cantante Usa Khalid: è stata pubblicata ieri Otra noche sin ti. Non è la prima collaborazione importante, quella di Khalid: fra le più note, c'è quella con Billie Eilish in Lovel, ma anche quella con Shawn Mendes, Marshmello, Halsey, Benny Blanco e Normani. Il singolo Il brano, cantato in inglese e spagnolo, ed è stato prodotto da uno dei nuovi talenti del autori di testi Keityn, che era già dietro al successo di Tusa e Chica Ideal.

