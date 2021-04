Italia-Slovenia | amicizia guardando a futuro | mercoledì Mattarella riceve Pahor Adnkronos

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. () – Un appuntamento programmato da tempo, compatibilmente con le restrizioni legate alla pandemia, ma che giunge in un momento particolare e rappresenta l’occasione per ribadire la volontà manifestata in più occasioni di superare antichi e laceranti conflitti e di rinsaldare l’personale e tra i due popoli.prossimo, alle 13, il Presidente della Repubblica, Sergiorà al Quirinale per una colazione di lavoro l’omologo sloveno Borut. L'articolo proviene da Ildenaro.it.