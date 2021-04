Il sofagate mostra gli attriti dell’Europa bicefala

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) Un giorno a Costantinopoli l’ambasciatore di Carlo V fu convocato dal Sultano. Giunto al suo cospetto, il diplomatico notò che non c’era una sedia per lui e che il sovrano intendeva lasciarlo in piedi durante il colloquio. A quel punto l’ambasciatore si tolse il mantello, ci si sedette sopra e avviò l’udienza con naturalezza. Al termine uscì lasciando il mantello per terra e i cerimonieri, immaginando una dimenticanza, lo avvertirono, ma l’ospite continuò dritto verso il portone e rispose: “gli ambasciatori non usano portarsi via la propria sedia”. La prontezza di spirito di Charles Michel poteva essere tale che se ad Ankara avesse indossato un mantello, se lo sarebbe immediatamente sfilato e si sarebbe accomodato sul pavimento cedendo l’unica sedia a Ursula von der Leyen. Invece, purtroppo per lui, e per l’Europa, non aveva un mantello e le cose sono andate come sappiamo, mentre la ...