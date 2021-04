Hellas Verona-Lazio, le formazioni ufficiali (Di domenica 11 aprile 2021) Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Lazio in campo alle ore 15.00. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Lasagna Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Queste lediin campo alle ore 15.00.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Lasagna(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

