Formazioni ufficiali Inter Cagliari | le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Inter Cagliari match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Cagliari, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

Cagliari: in attesa della formazione ufficiale

