Di Biagio: "Capisco che la bellezza sia soggettiva, ma come si fa a dire che l'Inter giochi male?" (Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luigi Di Biagio ha parlato dell'Inter, difendendo Antonio Conte dalle critiche sulla qualità del suo gioco, discorso in voga in questi ultimi tempi: "A me viene da ridere quando sento certi discorsi. come fa la squadra col miglior attacco e la seconda miglior difesa a giocare male? Poi Capisco che il concetto di bellezza rapportata al calcio può variare da persona a persona". Foto: Spal Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

