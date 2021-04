Dazn down, disservizio per tutta Inter - Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) MILANO - Causa un disservizio tecnico della piattaforma Dazn l'anticipo delle 12:30 tra Inter e Cagliari non è stato trasmesso. Ad inizio partita questo era il messaggio che compariva: " Si è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021) MILANO - Causa untecnico della piattaformal'anticipo delle 12:30 tranon è stato trasmesso. Ad inizio partita questo era il messaggio che compariva: " Si è ...

fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - Open_gol : «Tutto il nostro team è al lavoro per risolvere il problema» dicono da Dazn. Ma la rabbia dei tifosi è ormai esplos… - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Dazn down, Inter-Cagliari non si vede in streaming: ira dei tifosi sui social - arfan_shahzad : RT @Gazzetta_it: #InterCagliari, #Dazn flop: 'Problemi da app, team al lavoro per risolvere' -