Covid | calano ancora i ricoverati con sintomi | sono sono 27 251 -403

(Di domenica 11 aprile 2021) Per il quinto giorno consecutivo diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari. In calo anche le terapie intensive (-3). I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia15.746 e i decessi 331. La percentuale di positivi, considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi -, è al 6,2%

Agenzia ANSA

i ricoveri 330 ( - 4) in terapia intensiva e 2.711 ( - 94) quelli negli altri reparti. E ci sono altri 40 decessi, compresa una donna di 37 anni in provincia di Ferrara e un uomo di 54 ...Con 41.303 tamponi eseguiti è di 2.302 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi inferiore al 5,6%. Continua la diminuzione dei ricoveri che in terapia ...I dati più alti a Viadana (14), Mantova (13), Porto Mantovano (12) e Castiglione (11). In calo i ricoveri in Lombardia ...in tutta l'area dell'Asl Toscana Centro i nosocomi sono sovraccarichi di persone ricoverate per il Covid-19. Purtroppo alla riduzione dei contagi non corrisponde un immediato calo dei ricoveri. Ma ...