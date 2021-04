Che tempo che fa: Pelé e il ministro Roberto Speranza ospiti di Fabio Fazio, stasera su Rai3 (Di domenica 11 aprile 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con ospiti d'eccezione in questa domenica 11 aprile 2021, come il leggendario Pelé e il ministro Roberto Speranza. stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa con un'ospite davvero speciale: Pelé, una leggenda vivente, considerato uno dei più forti calciatori della storia. E come sempre insieme a Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Tra gli altri ospiti della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, cond'eccezione in questa domenica 11 aprile 2021, come il leggendarioe ilsudalle 20:00 nuovo appuntamento con CheChe Fa con un'ospite davvero speciale:, una leggenda vivente, considerato uno dei più forti calciatori della storia. E come sempre insieme aci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato daSaviano. Tra gli altridella ...

