Calcio: de Ligt, 'persi tanti punti con le piccole, dobbiamo giocare come con Napoli' (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : Contatto #DeLigt-#Belotti: il rigore c’era, errore di Fabbri #Torojuve - TV7Benevento : Calcio: de Ligt, 'persi tanti punti con le piccole, dobbiamo giocare come con Napoli'... - zzzz10zzzzz : @marcellofo67 @despecialuan Qua quello scarso è De Ligt . Ma io dico, puoi parlare di altro e non di calcio? - BarbySavino : RT @Gazzetta_it: Contatto #DeLigt-#Belotti: il rigore c’era, errore di Fabbri #Torojuve - FrancescoNusdeo : @cmdotcom Beh.. Per quanto è una scuola di calcio eccezionale, De Ligt, Van de Beek e De Jong non crescono ogni gio… -