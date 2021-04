Avanti Un Altro, ecco perché a Patrizia De Blanck mancava un dente – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Da questa domenica sono iniziati gli appuntamenti settimanali con Avanti Un Altro – Pure di Sera, in cui ospiti vip prendono parte al celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I personaggi del mondo dello spettacolo devono infatti fare del loro meglio per vincere il montepremi di puntata che poi verrà devoluto in beneficenza. Nella prima puntata abbiamo visto sfidarsi alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e alcuni degli opinionisti più famosi spesso ospiti nei programmi di Canale 5. Tra gli ex gieffini ha deciso di mettersi in gioco anche la contessa Patrizia De Blanck, la quale ha subito fatto notare la perdita di un dente. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa Oggi addentando un biscotto mi è saltato un dente. Ma non era una capsula! Era un ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 aprile 2021) Da questa domenica sono iniziati gli appuntamenti settimanali conUn– Pure di Sera, in cui ospiti vip prendono parte al celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I personaggi del mondo dello spettacolo devono infatti fare del loro meglio per vincere il montepremi di puntata che poi verrà devoluto in beneficenza. Nella prima puntata abbiamo visto sfidarsi alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e alcuni degli opinionisti più famosi spesso ospiti nei programmi di Canale 5. Tra gli ex gieffini ha deciso di mettersi in gioco anche la contessaDe, la quale ha subito fatto notare la perdita di un. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa Oggi addentando un biscotto mi è saltato un. Ma non era una capsula! Era un ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #AvantiUnAltro Pure di sera: #PaoloBonolis e #LucaLaurenti festeggiano il decimo… - StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - SoloInter16 : RT @sportmediast: Paolo Bonolis risponde alle provocazioni di @Azpitarte: ad Avanti un altro abbiamo bisogno di una faccia così da inserire… - rosy_dipietr93 : Ad avanti un altro non la inquadravano quasi maiiiii...al Gf invece era sempre la prima...e sempre nel mezzooo come… -