“Auto a tutta velocità nel centro città”. Muore 16enne (Di domenica 11 aprile 2021) Alta velocità in pieno centro cittadino. L’Auto si scontra con altro veicolo e si ribalta: Muore un 16enne. La tragedia a Qualiano (Napoli). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato – nella notte di sabato – un 19enne incensurato “per il reato di omicidio stradale”. L’Arma ricostruisce: “Il ragazzo, alla guida della sua Auto lanciata a folle velocità nel centro cittadino. A bordo tre amici. Aveva perso il controllo. L’Auto aveva impattato con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada. A seguito dell’urto, l’Auto dei ragazzi si è ribaltata. Uno degli occupanti, un 16enne, ha perso la vita per le lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 11 aprile 2021) Altain pienocittadino. L’si scontra con altro veicolo e si ribalta:un. La tragedia a Qualiano (Napoli). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato – nella notte di sabato – un 19enne incensurato “per il reato di omicidio stradale”. L’Arma ricostruisce: “Il ragazzo, alla guida della sualanciata a follenelcittadino. A bordo tre amici. Aveva perso il controllo. L’aveva impattato con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada. A seguito dell’urto, l’dei ragazzi si è ribaltata. Uno degli occupanti, un, ha perso la vita per le lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + IL 2-1 DELLA #JUVENTUS AL #NAPOLI RAFFORZA LA PANCHINA DI #PIRLO: CAROSELLI DI AUTO IN… - 75alina1 : RT @apro_io: ?Stop ai Pullman? 130 Pullman partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio. Utilizzate auto e treni per spostarvi, ne… - No_Islam_ : RT @apro_io: ?Stop ai Pullman? 130 Pullman partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio. Utilizzate auto e treni per spostarvi, ne… - Giusepp73711531 : RT @apro_io: ?Stop ai Pullman? 130 Pullman partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio. Utilizzate auto e treni per spostarvi, ne… - Man58792690 : RT @apro_io: ?Stop ai Pullman? 130 Pullman partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio. Utilizzate auto e treni per spostarvi, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto tutta Google Maps pensa all'ambiente coi percorsi "green" ...aree a traffico limitato evitando multe salate e facendo risparmiare tempo ai possessori di auto ... aumentando di conseguenza il costo del carburante in tutta Europa .

Savona, cede un pezzo di strada in via Massa: area transennata ) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Il traffico di auto e mezzi pubblici, infatti, è continuato regolarmente per tutta la mattinata. L'area interessata dal piccolo crollo è stata ...

Anomalya, l’auto artigianale tutta italiana Virgilio Motori Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Acenta del 2018 usata a Verona OTTIME CONDIZIONI, L' AUTO VERRA' CONSEGNATA CON NìINTERNI LAVATI E SANIFICATI. 12 MESI DI GARANZIA CONVENZIONALE GUASTI E ASSISTENZA STRADALE VALIDA IN TUTTA EUROPA. POSSIBILITA' DI PERMUTA E ...

Poltu Quatu Classic 2021, tutto pronto per la sesta edizione Il 2, 3 e 4 luglio le ruote classiche tornano in Costa Smeralda per il Concorso d’Eleganza con le più importanti collezioni di auto d’epoca italiane ed europee ...

...aree a traffico limitato evitando multe salate e facendo risparmiare tempo ai possessori di... aumentando di conseguenza il costo del carburante inEuropa .) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Il traffico die mezzi pubblici, infatti, è continuato regolarmente perla mattinata. L'area interessata dal piccolo crollo è stata ...OTTIME CONDIZIONI, L' AUTO VERRA' CONSEGNATA CON NìINTERNI LAVATI E SANIFICATI. 12 MESI DI GARANZIA CONVENZIONALE GUASTI E ASSISTENZA STRADALE VALIDA IN TUTTA EUROPA. POSSIBILITA' DI PERMUTA E ...Il 2, 3 e 4 luglio le ruote classiche tornano in Costa Smeralda per il Concorso d’Eleganza con le più importanti collezioni di auto d’epoca italiane ed europee ...