Udinese-Torino oggi in tv | Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

L'Udinese ospita il Torino nel match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive, ma la loro situazione di classifica non preoccupa particolarmente e la salvezza è più che alla portata. Non si può dire lo stesso della squadra di Nicola, che vanta appena due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Chi otterrà questi punti importanti? Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 di sabato 10 aprile. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Dazn 1 (canale 209 di Sky), oltre che in streaming sulla piattaforma Dazn per gli abbonati.

