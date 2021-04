Serie C-Girone C, Avellino-Bari 1-0: Fella blinda il secondo posto degli irpini, +7 sui “Galletti”. La classifica (Di sabato 10 aprile 2021) Termina 1-0 il big match del Girone C di Serie C.Al Partenio-Lombardi è andata in scena Avellino-Bari, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C Girone C. Il match si è concluso con un'affermazione di misura dei padroni di casa. Decisivo il gol messo a segno dall'attaccante irpino Fella all'83'. Con questo risultato l'Avellino blinda il secondo posto nel Girone e allontana proprio i Galletti, che restano a 59 punti, 7 in meno degli irpini.LA classifica AGGIORNATATernana 84Avellino 66Bari 59Catanzaro* 58Catania* 52Juve Stabia* 52Foggia** 47Teramo * 45Palermo* ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Termina 1-0 il big match delC diC.Al Partenio-Lombardi è andata in scena, match valido per la trentacinquesima giornata diC. Il match si è concluso con un'affermazione di misura dei padroni di casa. Decisivo il gol messo a segno dall'attaccante irpinoall'83'. Con questo risultato l'ilnele allontana proprio i, che restano a 59 punti, 7 in meno.LAAGGIORNATATernana 846659Catanzaro* 58Catania* 52Juve Stabia* 52Foggia** 47Teramo * 45Palermo* ...

