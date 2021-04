Orlando: “Nel Paese si è generato un malessere che deve essere ascoltato e al quale dobbiamo dare risposte” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Il virus non è ancora sconfitto, sono stati fatti dei progressi, sono partite le vaccinazioni, abbiamo siglato un Protocollo che consentirà di vaccinarsi suoi luoghi di lavoro. Tuttavia c’è ancora molto da fare”. È quanto afferma Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Nel Paese si è generato un malessere che deve essere ascoltato, compreso e al quale dobbiamo dare risposte. dobbiamo lavorare più rapidamente per le vaccinazioni e intervenire nuovamente con ristori, concentrando le risorse, per rispondere a questa situazione di difficoltà che ha colpito lavoratori e imprese”, conclude ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Il virus non è ancora sconfitto, sono stati fatti dei progressi, sono partite le vaccinazioni, abbiamo siglato un Protocollo che consentirà di vaccinarsi suoi luoghi di lavoro. Tuttavia c’è ancora molto da fare”. È quanto afferma Andrea, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Nelsi èunche, compreso e allavorare più rapidamente per le vaccinazioni e intervenire nuovamente con ristori, concentrando le risorse, per rispondere a questa situazione di difficoltà che ha colpito lavoratori e imprese”, conclude ...

