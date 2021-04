NFL – I prospetti del draft 2021 | Bryce Hargrove

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) La sua carriera comincia sulla linea difensiva, ma ben presto è costretto a giocare sulla offensive line, per avere una chance di farsi notare al college e diventare un professionista.ha dimostrato di potersi adattare al ruolo di offensive guard e si è rivelato un ottimo acquisto per Pittsburgh. Chi èintraprende la carriera nel football soltanto al terzo anno di liceo. Il ragazzo cresciuto ad Akron, in Ohio, sceglie di giocare sulla linea difensiva e ottiene la valutazione di tre stelle. Riceve due offerte importanti da Cincinnati e Harvard, ma opta per firmare con la University of Pittsburgh, consapevole del fatto che i Panthers possono valorizzare il suo potenziale come difensore. Entra al college nel 2016 e non gioca la prima ...