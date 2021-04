Messico, i nuovi desaparecidos tra narcotraffico e migrazioni sono decine di migliaia (Di sabato 10 aprile 2021) sono più di 85mila le persone scomparse in Messico dal 2006 fino alla data del 7 di aprile, secondo un report presentato giovedì scorso dalla autorità del paese latinoamericano. Il sottosegretario per i Diritti Umani, Popolazione e Migrazione Alejandro Encinas ha dichiarato in conferenza stampa che durante l’attuale governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo) gli Stati che sommano più ritrovamenti di cadaveri di persone desaparecidas sono Jalisco, Michoacán, la Città del Messico, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, sonora, Sinaloa, Zacatecas e lo Stato di Messico. In queste dieci entità amministrative si sono concentrate le sparizioni forzate dal 1° dicembre 2018 (data dell’inizio del mandato di Amlo) a oggi: si parla di 19.527 persone, il 76.21% del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)più di 85mila le persone scomparse indal 2006 fino alla data del 7 di aprile, secondo un report presentato giovedì scorso dalla autorità del paese latinoamericano. Il sottosegretario per i Diritti Umani, Popolazione e Migrazione Alejandro Encinas ha dichiarato in conferenza stampa che durante l’attuale governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo) gli Stati che sommano più ritrovamenti di cadaveri di persone desaparecidasJalisco, Michoacán, la Città del, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato,ra, Sinaloa, Zacatecas e lo Stato di. In queste dieci entità amministrative siconcentrate le sparizioni forzate dal 1° dicembre 2018 (data dell’inizio del mandato di Amlo) a oggi: si parla di 19.527 persone, il 76.21% del ...

