Inter: Conte 'contro il Cagliari ci aspetta gara difficile' (Di sabato 10 aprile 2021) "Sorprende vedere il Cagliari in questa posizione di classifica. Il Cagliari si giocherà le sue chance salvezza, erano partiti con altri obiettivi quest'anno. Ci aspettiamo una gara difficile, loro ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Sorprende vedere ilin questa posizione di classifica. Ilsi giocherà le sue chance salvezza, erano partiti con altri obiettivi quest'anno. Ci aspettiamo una, loro ...

Advertising

pisto_gol : La vulgata del momento è “l’Inter di A.Conte fa solo contropiede”Ma i dati statistici dicono che è seconda (dopo l’… - Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - GoalItalia : Inter competitiva solo in campionato? #Conte non ci sta ??? - phncx69 : RT @marifcinter: Conte: 'Sacchi ha detto che il mio calcio non paga in Europa?Io guardo il presente e guardo il fatto che potremmo fare qua… - infoitsport : Conte: 'Ridata credibilità all'Inter, non parlo dello scudetto' -