Il diritto all’intimità di una conversazione c’è anche in carcere

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 aprile 2021) (a cura di Guido Scorza) La pandemia ha cambiato le nostre vite e non ha, naturalmente, risparmiato neppure quelle delle persone in. Dell’impatto della pandemia sulla vita di chi, per le ragioni più diverse, sta scontando una pena dietro le sbarre, però, come spesso accade, ci si occupa di meno specie nella dimensione mediatica. Eppure i diritti della persona non si fermano – o almeno non dovrebbero fermarsi – sulla porta dei luoghi di detenzione. Tra i tanti diritti che, purtroppo, troppo spesso non trovano posto – per ragioni diverse – dietro le sbarre c’è ilalla privacy, alla riservatezza o, per dirla in maniera ancor più facile,di certi momenti, unche appartiene a tutte le persone, incluse, evidentemente, quelle che hanno sbagliato e stanno pagando il loro debito verso la ...