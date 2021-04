Gaia Lucariello in ospedale | anche la moglie di Inzaghi allo Spallanzani per il covid 19

(Di sabato 10 aprile 2021) Era stata proprio lei qualche giorno fa a raccontare sui social che purtroppo la sua famiglia stava combattendo contro il19. E si era capito quindi che uno dei casi di positività annunciati dalla Lazio era proprio quello di Simone, marito di. Oggi purtroppo arrivano notizie che ci raccontano di un aggravamento delle condizioni di salute delladiche pare sia stata ricoverata. Già colpita da una persistente tosse, conseguenza ben nota come sappiamo dell’infezione da SARS-CoV-2, la donna ha visto nelle ultime ore aggravarsi il quadro sintomatologico, fino a portare al ricovero, col sospetto di una sopravvenuta polmonite. Ladiè ricoverata ...

Advertising

Gazzetta_it : La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello https://t.c… - Noibiancocelest : Covid 19: Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello https://t.c… - calciotoday_it : Famiglia #Inzaghi colpita dal #Covid_19: la moglie dell'allenatore della #Lazio ricoverata allo #Spallanzani -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Lucariello

, moglie di Simone Inzaghi, è stata ricoverata allo Spallanzani dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa del Covid. Recentemente tutta la famiglia Inzaghi aveva ...Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la moglie di Simone Inzaghi,, sarebbe stata ricoverata in queste ore allo Spallanzani. La compagna dell'allenatore della Lazio, dopo aver contratto il Covid, avrebbe visto un peggioramento dei propri sintomi e ...Preoccupazione in casa Lazio per Simone Inzaghi e la sua famiglia. Pochi giorni fa la moglie del tecnico dei biancocelesti, Gaia Lucariello, aveva comunicato il contagio: “Purtroppo tutta la nostra fa ...Gaia Lucariello, moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, è stata ricoverata d’urgenza allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid.