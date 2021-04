"Forse è teppismo. Evviva Bruno Vespa": Vittorio Feltri, l'ultimo brutale attacco a Massimo Giletti (Di sabato 10 aprile 2021) Un nuovo attacco di Vittorio Feltri a Massimo Giletti. Nel mirino del direttore di Libero, il conduttore di Non è l'Arena, il programma della domenica sera in onda su La7. Nella puntata di domani, 11 aprile, si apprende che Giletti mostrerà dei documenti compromettenti sul mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia, documenti che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione di Ranieri Guerra dell'Oms, sulla cui condotta è già in corso un'indagine. Ma gli argomenti di Non è l'Arena non c'entrano, almeno non c'entrano con l'affondo del direttore. Su Twitter, Vittorio Feltri infatti cinguetta: "Non ho ancora capito se quello di Giletti è giornalismo oppure teppismo, Forse entrambe le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Un nuovodi. Nel mirino del direttore di Libero, il conduttore di Non è l'Arena, il programma della domenica sera in onda su La7. Nella puntata di domani, 11 aprile, si apprende chemostrerà dei documenti compromettenti sul mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia, documenti che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione di Ranieri Guerra dell'Oms, sulla cui condotta è già in corso un'indagine. Ma gli argomenti di Non è l'Arena non c'entrano, almeno non c'entrano con l'affondo del direttore. Su Twitter,infatti cinguetta: "Non ho ancora capito se quello diè giornalismo oppureentrambe le ...

