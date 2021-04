Fiorentina, Vlahovic non si pone limiti: “Haaland? Posso arrivare al suo livello”. E su Ibra e Ribery.. (Di sabato 10 aprile 2021) Parola a Dusan Vlahovic.Fiorentina, è rebus per la panchina: dall’addio di Iachini all’opzione De Zerbi. Le ultimeRivelazione Viola, talento acerbo ma spiccante per senso della posizione, vizio del gol e atteggiamento grintoso in qualsiasi parte del terreno di gioco. Dusan Vlahovic - dopo una partenza in sordina- ha conquistato una maglia da titolare a suon di prestazioni prolifiche e di reti decisive per la franchigia toscana. In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'ariete serbo ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare su un altro 2000 che sta conquistando l'Europa con il Borussia Dortmund: Erling Haaland. "Sarò presuntuoso, ma col lavoro duro e la testa giusta Posso arrivare anche io al suo livello. Haaland lo guardo, cerco di ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Parola a Dusan, è rebus per la panchina: dall’addio di Iachini all’opzione De Zerbi. Le ultimeRivelazione Viola, talento acerbo ma spiccante per senso della posizione, vizio del gol e atteggiamento grintoso in qualsiasi parte del terreno di gioco. Dusan- dopo una partenza in sordina- ha conquistato una maglia da titolare a suon di prestazioni prolifiche e di reti decisive per la franchigia toscana. In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'ariete serbo ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare su un altro 2000 che sta conquistando l'Europa con il Borussia Dortmund: Erling. "Sarò presuntuoso, ma col lavoro duro e la testa giustaanche io al suolo guardo, cerco di ...

