Di troppo mare

(Di sabato 10 aprile 2021) Di Vincenzo Calafiore 10 Aprile 2021 Udine “ … con leggerezza e ironia rievocare certi ricordi e indugiare sul presente per raccontare le ragioni della ribellione. E poi la terza età, ciò che significa per me, uomo pienamente libero e convinto che la maggior parte dei modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la “ vecchiaia” non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti. “ Vincenzo Calafiore Chi mai sarà in grado di dirmi di che carne sono fatto! Ho girato abbastanza, tanto da sapere che ogni carne è buona e sono uguali, ma è per questo motivo che a certo momento uno si stanca e cerca un posto per fermarsi, non importa dove , importante è diventare terra comunità, perché la sua carne abbia valore più di ogni altra cosa. Questa nuova età, la mia terza età è un viaggio in cerca della ...

La squadra difetta un po'avanti rispetto alle altre nella stessa zona di classifica, i gol ... A via delil Lecce si impose 2 - 1. Curiosamente la gara fu aperta da un calcio di rigore del ...Gli undici di Corini rischiano quando Sernicola coglie un palo in virtù di una condotta difensiva'leggera' di Nikolov. Dentro Yalcin e Stepinski per Coda ed Henderson, per Strefezza per ...LECCE – La Spal di Rastelli passa a Lecce per 2 a 1 e per i giallorossi, complice la vittoria della Salernitana a Chivari, il vantaggio sul secondo posto (proprio sui campani) si riduce a un solo pun ...Per l’inserimento in zona promozione diretta probabilmente è troppo tardi, ma se non altro la SPAL fa presente di esserci nella lotta che vale un posto in serie A. Al “Via del Mare” sono decisivi i ...