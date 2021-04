Cinquant’anni fa la diplomazia del ping pong | quando lo sport fa fare la pace

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 aprile 2021) «Qualcuno ha detto che la pace nel mondo era nelle nostre mani, ma tutto quello che abbiamo fatto è stato giocare a ping pong». Forrest Gump la fa facile, ma è passata la politica nelle racchette che lui maneggiava così bene. Sempre lui racconta che era «un milione di anni» che un americano non andava in Cina. In realtà dal 1949 una delegazione americana non andava a Pechino. È toccato alla squadra di tennistavolo rompere il ghiaccio diventando il mezzo della politica nella «diplomazia del ping pong» e tutto è cominciato per un autobus perso. https://twitter.com/ForrestGumpFilm/status/1130880956590485505