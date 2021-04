Cgia | servono 80 miliardi tra blocco delle tasse e aiuti

Advertising

RaiNews : Secondo la #Cgia sarebbe necessario permettere un blocco delle tasse erariali, che comporterebbe per partite Iva e… - Nicolo230592 : Covid: Cgia, servono 80 mld tra 'lockdown' tasse e aiuti - Economia - Faido1Alessio : Covid: Cgia, servono 80 mld tra 'lockdown' tasse e aiuti - padovesi58a : Covid: Cgia, servono 80 mld tra 'lockdown' tasse e aiuti - TDSestieri : RT @AnsaVeneto: Covid: Cgia, servono 80 mld tra 'lockdown' tasse e aiuti. Stop a Irpef, Ires e Imu, più altri 50 per costi fissi #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia servono

ANSA Nuova Europa

Secondo lasarebbe necessario permettere un blocco delle tasse erariali, che comporterebbe per partite Iva e piccole imprese un risparmio quest'anno attorno a 28 miliardi di euro. Un importo di ...Secondo laquindiaiuti piu "pesanti" e soprattutto la copertura dei costi fissi . Costi, quelli fissi (come gli affitti, le assicurazioni, le bollette energetiche, etc.) che, nonostante ...E'la stima della Cgia di Mestre di quanto valgono gli interventi necessari per l'uscita dalla crisi delle attività economiche dovuta al Covid-19, nella prospettiva di un ritorno alla normalità grazie ...Alle imprese italiane servono 80 miliardi in più per mitigare gli effetti negativi che la crisi pandemica sta producendo e per salvare le attività economiche a rischio chiusura. Secondo una ...