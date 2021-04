Bar aperto dopo la mezzanotte | sanzionati titolare e clienti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno controllato le strade e le piazze della città nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli. Durante i controlli per verificare il rispetto delle normative anti-contagio, i carabinieri hanno identificato diverse persone e controllato veicoli ed esercizi commerciali. I militari, in particolare, hanno sanzionato ildi un bar in Corso Italia. Il locale lavoravalae tentava di eludere i controlli tenendo la saracinesca abbassata. Nonostante ciò, però, le voci deisi potevano udire tranquillamente anche da fuori. I carabinieri hanno infatti trovato all’interno, oltre al, anche due persone che sono state sanzionate. Per l’attività è scattata la chiusura ...