Annega in piscina durante festa di matrimonio: addio al piccolo Antonio (Di sabato 10 aprile 2021) E’ il piccolo Antonij (Antonio per gli amici italiani) la vittima di tre anni e mezzo morta Annegata in piscina durante una festa di matrimonio. La tragedia si è consumato a Quartu, in una villetta nel cagliaritano. Per il bimbo non c’è stato niente da fare. Cagliari, muore Annegato a 3 anni: addio ad Antonio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 aprile 2021) E’ ilAntonij (per gli amici italiani) la vittima di tre anni e mezzo mortata inunadi. La tragedia si è consumato a Quartu, in una villetta nel cagliaritano. Per il bimbo non c’è stato niente da fare. Cagliari, muoreto a 3 anni:adL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Bimbo di tre anni cade in una piscina e annega - infoitinterno : Bimbo di 3 anni annega in piscina: tragedia a Quartu - infoitinterno : Tragedia a Flumini: bimbo di 3 anni cade in piscina e annega - infoitinterno : Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni annega in piscina durante un matrimonio - infoitinterno : Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni cade in piscina e annega -