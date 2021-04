Amici 2021: Daddy piange e si “dispera” per Rosa-Cosa succede? (Di sabato 10 aprile 2021) Cerchiamo di capire che Cosa sta succedendo all’interno della casetta di Amici, dove Daddy piange per la sua “Rosa” sul letto. Daddy è davvero triste dopo l’uscita di Rosa da AmiciIl programma alla ricerca di nuovi talenti che va in onda da ben venti anni, è quello condotto in modo magistrale da Maria De Filippi. Stiamo parlando ovviamente di Amici, che questa sera andrà in onda con una nuova puntata del serale. Daddy piange per Rosa? Per il ragazzo sembra che questi giorni all’interno della loro casetta siano particolarmente difficili, perché Deddy è senza la sua amata Rosa Di Grazia. LEGGI ANCHE —> ELISA ISOARDI: ANDREA CERIOLI ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 aprile 2021) Cerchiamo di capire chestando all’interno della casetta di, doveper la sua “” sul letto.è davvero triste dopo l’uscita didaIl programma alla ricerca di nuovi talenti che va in onda da ben venti anni, è quello condotto in modo magistrale da Maria De Filippi. Stiamo parlando ovviamente di, che questa sera andrà in onda con una nuova puntata del serale.per? Per il ragazzo sembra che questi giorni all’interno della loro casetta siano particolarmente difficili, perché Deddy è senza la sua amataDi Grazia. LEGGI ANCHE —> ELISA ISOARDI: ANDREA CERIOLI ...

