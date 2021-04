Zamparini: “Palermo, serve un grande investitore. Dybala e CR7 incompatibili, Paulo via dalla Juve. De Zerbi…” (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizio Zamparini a 360°.L'ex presidente del Palermo è tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria avventura in rosanero hanno senza dubbio lasciato il segno. Diversi i temi trattati da Zamparini, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva: dalle prestazioni offerta fin qui dal Palermo in campionato, alla sua esperienza trentennale nel mondo del calcio. Dybala - "Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo, non possono ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizioa 360°.L'ex presidente delè tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria avventura in rosanero hanno senza dubbio lasciato il segno. Diversi i temi trattati da, intervistato ai microfoni di Radio Sportiva: dalle prestazioni offerta fin qui dalin campionato, alla sua esperienza trentennale nel mondo del calcio.- "Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto unpiacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare viantus, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo non è più ilche conosciamo, non possono ...

