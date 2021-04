Vaccino Johnson & Johnson | 4 trombosi rare | Ema avvia indagine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Eventi tromboembolici rari post vaccinazione sono stati segnalati anche per ilanti-Covid di Janssen (). Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema li sta studiando, riferisce l’ente regolatorio Ue, in una nota. Gli esperti hanno dunqueto una revisione del segnale di sicurezza relativo al;J. Dopo questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo i dati aggiornati riportati oggi nella nota, “4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli di piastrine basse”, leforme diche sono state osservate anche dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Per quanto riguarda il...

Revisione anche per il, per 4 casi di trombosi rare, - uno in studio clinico e 3 nella campagna vaccinale Usacon coaguli insoliti e abbassamento delle piastrine.L' Ema ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in persone che hanno ricevuto ilanti - Covid Janssen di. Covid in Italia: il bollettino dell'8 aprile "Dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro casi gravi di coaguli di sangue ...Il vaccino di J&J è attualmente utilizzato solo negli Stati Uniti, con un’autorizzazione all’uso di emergenza. È stato autorizzato nell’Ue l’11 marzo 2021 ...Il Prac, cioè il Comitato per la sicurezza dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni di ...