Vaccino | Bassetti | “Astrazeneca non è stato difeso | rischio deriva No Vax”

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Se i vaccini sono approvati in Europa, non c’è alcun motivo di passare per la centralizzazione europea. Siccome quest’ultima non è in grado di fornirci un numero adeguato di dosi, come facciamo a coprire la popolazione dai 16 ai 59 anni? Se non dovessimo averne abbastanza, potremmo acquistarli da canali diversi da quelli europei, anche a costo di pagarli di più”. Cosi’ Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un’intervista a iNews24.it.

ha aggiunto e concluso: "SulAstraZeneca è stata fatta tanta confusione e ovviamente oggi ilè compromesso per quanto riguarda la sua reputazione scientifica. Prima sì poi no,...... Matteo, membro della task force della regione Liguria, che ospite di La7 ha detto la sua ...c'è purtroppo nel nostro Paese una componente molto più forte di quanto qualcuno pensasse di..."La paura che ciò dovrebbe curarti possa danneggiarti può esistere e non serve certo a rassicurare il sentirsi ridicolizzati da statistiche" [leggi] ...“Se i vaccini sono approvati in Europa, non c'è alcun motivo di passare per la centralizzazione europea. Siccome quest'ultima non è in grado di fornirci un numero adeguato di dosi, come facciamo a cop ...