Vaccini | Commissione Ue acquisterà 1 | 8 miliardi di dosi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laeuropea è pronta ad un nuovo acquisto didi vaccino per 900milioni di sieri più un'opzione di altri 900 milioni, efficaci contro le varianti L'articolo proviene da Firenze Post.

Per il futuro, laeuropea punta suia 'Rna messaggero', considerati anche dalla stessa Agenzia europea del farmaco più efficaci e con minori rischi di reazioni avverse. Palazzo ...... anziani allettati che non riescono a vaccinarsi e scorte deistessi insufficienti per proseguire la campagna vaccinale più importante della storia". Il vicepresidente della...L’allarme del governatore della Banca d’Italia. L’Ue: «Pronti ad acquistare 1,8 miliardi di dosi». Ema avvia una revisione su Johnson & Johnson dopo 4 casi sospetti negli UsaL’allarme del governatore ...Draghi ha parlato e - complici forse anche i diversi mesi di silenzio a tratti - stavolta lo ha fatto affrontando ampiamente tutte le ...