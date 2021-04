Usa, sparatoria in Texas: un morto e cinque feriti, alcuni gravi. Arrestato l’assalitore. È il secondo attacco in 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel giorno in cui Joe Biden ha lanciato il proprio appello al Senato per l’approvazione di due proposte di legge per introdurre controlli più rigidi sulla circolazione delle armi da fuoco nel Paese, gli Stati Uniti piombano per la seconda volta nello stesso giorno nell’incubo delle sparatorie. Dopo che un ex giocatore di Nfl è entrato in un’abitazione in South Carolina sparando e uccidendo cinque persone, tra cui due bambini di 5 e 9 anni, nella nottata italiana cinque persone sono state ferite, alcune in modo grave, da proiettili sparati nel parco industriale di Bryan, a circa 160 chilometri da Houston, in Texas. Una persona è deceduta. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un’azienda che produce arredamenti per la casa. Il presunto assalitore, identificato nella dalle autorità come Larry Bollin, è stato tratto in arresto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel giorno in cui Joe Biden ha lanciato il proprio appello al Senato per l’approvazione di due proposte di legge per introdurre controlli più rigidi sulla circolazione delle armi da fuoco nel Paese, gli Stati Uniti piombano per la seconda volta nello stesso giorno nell’incubo delle sparatorie. Dopo che un ex giocatore di Nfl è entrato in un’abitazione in South Carolina sparando e uccidendopersone, tra cui due bambini di 5 e 9 anni, nella nottata italianapersone sono state ferite, alcune in modo grave, da proiettili sparati nel parco industriale di Bryan, a circa 160 chilometri da Houston, in. Una persona è deceduta. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un’azienda che produce arredamenti per la casa. Il presunto assalitore, identificato nella dalle autorità come Larry Bollin, è stato tratto in arresto al ...

Advertising

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - leggoit : Usa, sparatoria in Texas: un morto e cinque feriti - gemnacpop : RT @LaStampa: Usa, sparatoria in un’azienda in Texas: un morto e cinque feriti - LaStampa : Usa, sparatoria in un’azienda in Texas: un morto e cinque feriti -