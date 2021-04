Un libro di Orlando Figes e l'elogio del turismo di massa deprecato dai nuovi bacchettoni (Di venerdì 9 aprile 2021) Proprio ora, proprio in questi mesi bui dove non c’è più l’ombra, ma nemmeno la minima traccia, di un turista, aumenta la mia totale insofferenza per i soliti detestabili snob che si credono intelligenti e profondi e fanno gli schizzinosi contro i turisti ciabattoni e sudaticci, contro le folle accalcate e scomposte intente a ingurgitare paninacci dozzinali: le orde del low cost. E invece, dopo esservi vaccinati, tornate presto, cari, amatissimi turisti intruppati e rumorosi, spezzate il silenzio delle città deserte e tristi, fate capire che la libertà è persino muoversi con le orribili Birkenstock, fate arrabbiare quelli che vi disprezzano, che si sentono originali e profondi ma non sanno che i loro lamenti contro il turismo sono sciocche e scialbe imitazioni. Basta sfogliare un libro interessantissimo, “Gli europei. La costruzione della cultura ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Proprio ora, proprio in questi mesi bui dove non c’è più l’ombra, ma nemmeno la minima traccia, di un turista, aumenta la mia totale insofferenza per i soliti detestabili snob che si credono intelligenti e profondi e fanno gli schizzinosi contro i turisti ciabattoni e sudaticci, contro le folle accalcate e scomposte intente a ingurgitare paninacci dozzinali: le orde del low cost. E invece, dopo esservi vaccinati, tornate presto, cari, amatissimi turisti intruppati e rumorosi, spezzate il silenzio delle città deserte e tristi, fate capire che la libertà è persino muoversi con le orribili Birkenstock, fate arrabbiare quelli che vi disprezzano, che si sentono originali e profondi ma non sanno che i loro lamenti contro ilsono sciocche e scialbe imitazioni. Basta sfogliare uninteressantissimo, “Gli europei. La costruzione della cultura ...

