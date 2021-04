Traffico Roma del 09-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverdetrovati dalla redazione di regolare la circolazione sul grande raccordo anulare dimettere sul tratto Urbano dell’a24 Ci sono rallentamenti all’altezza dello svincolo della Palmiro Togliatti uscita dalla capitale rallentamenti poi in città su via Gregorio VII in direzione di piazza di Villa Carpegna e rallentamenti anche su Viale Tito Labieno per olio sulla strada all’altezza di via Quintilio Varo in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e in programma il 10 e 12 aprile del quartiere sono chiuse alsoggette a cambiamenti nella viabilità in particolare la chiusura della Mostra viale Europa e via delle Tre Fontane Per quanto riguarda il trasporto pubblico la-lido è tornata ora regolare sull’intera tratta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare ...