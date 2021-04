Scrub fatto in casa: il procedimento naturale e veloce per una pelle sempre curata (Di venerdì 9 aprile 2021) La cura della propria persona è fondamentale, in particolar modo quella della pelle. L’organo più esteso del corpo umano assiste, difatti, a un ricambio continuo di cellule. Un procedimento come lo Scrub, dunque, favorisce in modo più uniforme e semplificato l’esfoliazione: per questo è importante, se non addirittura essenziale, per mantenere il corpo levigato. Soprattutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 aprile 2021) La cura della propria persona è fondamentale, in particolar modo quella della. L’organo più esteso del corpo umano assiste, difatti, a un ricambio continuo di cellule. Uncome lo, dunque, favorisce in modo più uniforme e semplificato l’esfoliazione: per questo è importante, se non addirittura essenziale, per mantenere il corpo levigato. Soprattutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MarikaSurace : @francescapellas @Dania Io oggi ho visto un sacco di capelli blu. Comunque mi hai fatto venire voglia di andare da… - softglxm : Se pensate di essere scemi ricordatevi di me: ho fatto lo scrub, pelle super liscia, stavo mandando la foto della m… - SindroCass : @sisilg_ Eeeh già troppo complicato per me. Io avevo preso un tonico quotidiano ed una maschera scrub da fare tre… -