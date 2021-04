Raul Maradona positivo al Covid-19 Il fratello di Diego è ricoverato in rianimazione

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra brutta notizia colpisce la famiglia. Dopo l’addio all’indimenticabile, scomparso lo scorso 25 novembre all’età di 60 anni, è giunta la notizia che ildel campione del Napoli e della Nazionale argentina è risultatoal-19.si troverebbeinproprio a causa del coronavirus, come ha precisato un altrodella leggenda argentina, Hugo Hernan. Stando a quanto affermato daldial programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele,si troverebbe in terapia intensiva da sabato scorso. LEGGI ANCHE =>...

Advertising

FQMagazineit : “Raul Maradona ricoverato in terapia intensiva a 45 anni per il Covid”: lo sfogo del fratello Hugo a Storie Italiane - phabelairas19 : @OficialSala12 ???? Messi, Maradona e Kempes ???? Baggio, Del Piero e Totti ???? Iniesta, Xavi e Raúl ???? CR7, Figo e Eusé… -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Maradona

è infatti ricoverato in rianimazione a causa del Covid - 19, ad annunciarlo è stato Hugo, fratello dell'ex fuoriclasse del calcio Diego e diche ha scelto di dare la ...è ad oggi ricoverato in terapia intensiva da ben due giorni, un ricovero che dura da sabato scorso. Non c'è ancora pace nella casa del defunto Diego Armandoe Hugo Hernan ...Stefano Borghi, telecronista ed opinionista, è intervenuto ad Arena Maradona: "La sconfitta del Napoli con la ... Manca un regista difensivo come lo era Raul Albiol. Se mi piace Julián Álvarez del ...Tutti lo conoscono con il soprannome di Lalo ma il suo nome intero é Raùl Alfredo Maradona Franco il fratello più piccolo di Diego Armando, scomparso il 25 novembre 2020. L’uomo é stato ricoverato in ...